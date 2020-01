Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfortener gewannen im Schulfußball

Neun Schulmannschaften der 3./4. Klassen bewarben sich in den Turnhallen der Kästner- und der Waldorfschule in Lusan um den Erich-Kästner-Pokal 2019/20 im Schulfußball. Das Finale lautete Pfortener Schule gegen Bergschule. Die Pfortener gewannen mit 3:0. Die gastgebende Kästner-Mannschaft war Turnierletzte.

In der A-Vorrunde blieb der Pokalverteidiger souverän. Nur beim 1:1 gegen die Entdecker-Gemeinschaftsschule patzte man leicht, die restlichen drei Partien wurden gewonnen. Die Entdecker siegten nur in einem Spiel, was Staffelplatz drei bedeutete. Gleichfalls auf fünf Punkte war die Grundschule gekommen. Durch das bessere Torverhältnis wurden sie Vorrundenzweiter. In vier Spielen ein Gegentor hinnehmen mussten die Buschgrundschüler, die drei Mal 0:0 spielten.

Ausgeglichener war die B-Vorrunde. Mit einem 2:0-Sieg gegen die Zwötzener Schule und zwei 0:0 gegen Bieblach und Dix II kam die Bergschule auf Rang eins mit fünf Punkten vor der GS „Am Bieblacher Hang“, die nur ein Tor schlechter war. Einen Punkt dahinter folgte die Zwötzener Schule, die ein Mal gewann, ein Mal Remis spielte und 0:2 gegen die Bergschule verlor. Die Platzierungsspiele gingen alle an die Teams der Gruppe A. Beim Spiel um Platz fünf musste ein Sieben-Meter-Schießen her, weil die Bieblacher das Tor des Monats von Markes Navarra aus Zwötzen in der letzten Spielsekunde egalisiert hatten. Sie gewannen das folgende Schießen mit 3:2. Die Dixschule siegte im kleinen Finale in der vollen Halle der Kästnerschule mit 2:0. Am 30. Januar werden an gleicher Stelle die Sieger der 1./2. Klassen ermittelt.

Endstand: 1. Pfortener Schule, 2. Bergschule, 3. Otto-Dix-Grundschule