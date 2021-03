Pkw erfasst Fußgänger auf Supermarktparkplatz in Gera

Zeugen zu Graffiti-Schmiererei in Teichwolframsdorf gesucht

In der Nacht vom Samstag, 6. Februar, zum Sonntag, 7. Februar, beschmierten unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes der Teichwolframsdorfer Agrar GmbH. Hierbei verursachten die Täter Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an Tel. 03661 / 6210.

Mit Feuerlöscher auf Parkplatz in Zeulenroda herumgesprüht

Von Samstag, 6. März, zu Sonntag, 7. März, trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen Am Waldstadion in Zeulenroda. Gewaltsam traten sie die Holztür des dortigen Hakenleiterturmes der Feuerwehr auf und entnahmen einen darin befindlichen Feuerlöscher. Den Inhalt versprühten sie auf einem nahegelegenen Parkplatz und stellten den leeren Löscher wieder zurück an seinen Platz. Ob sie zusätzlich auch noch etwas gestohlen haben, wird derzeit ermittelt. Die Greizer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können unter der Tel. 03661 / 6210.

Essen auf Herd angebrannt

Gegen 1.45 Uhr ging am Samstag die Meldung bei der Rettungsleitstelle ein, dass aus einer Wohnung in der Mozartstraße der Rauchmelder zu hören sei. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. Nachdem die Einsatzkräfte die betreffende Wohnung lokalisiert und den Wohnungsinhaber (24) antrafen, stellte sich heraus, dass diesem das Essen auf dem eingeschalteten Herd angebrannt war. Glücklicherweise kam es nicht zum Brandausbruch sondern lediglich zur starken Rauchentwicklung. Die Kameraden der Feuerwehr beseitigten die Gefahrenquelle und lüfteten die Wohnung. Der 24-jährige Wohnungsinhaber wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Fußgänger in Gera leicht verletzt

Auf einem Supermarktparkplatz An der Beerweinschänke in Gera erfasste am Samstag gegen 14.20 Uhr ein Pkw Suzuki mit einer 73-jährigen Fahrerin einen Fußgänger (62). Rettungsdienst und Polizei wurden gerufen. Der Fußgänger kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt.

Scheiben von Vereinsheim in Greiz eingeworfen

Über eine Sachbeschädigung in Greiz wurde die Polizei am Samstag informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter offenbar in der Nacht zu Samstag zwei Fensterscheiben eines Vereinsheimes in der Straße Siebenhitze. Die Greizer Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 03661 / 6210.

Mehrere Hausfassaden in Greiz beschmiert

Hausfassaden in der Adelheidstraße beschmierten unbekannte Täter am Wochenende. Die Greizer Polizei nahm in allen Fällen die Ermittlungen auf. Hierbei werden Zeugen gesucht, die unter der Tel. 03661 / 6210 Hinweise zu den Tätern geben können.

Im Schlosspark Greiz randaliert

Weil am Samstag gegen 21 Uhr eine Personengruppe im Schlosspark in Greiz randalierte und Alkohol trank, kamen mehrere Polizeibeamte zum Einsatz. Als sie eintrafen, flüchtete die Gruppe. Im Rahmen der Fahndung wurden einige Beteiligte angetroffen und belehrt. Sachbeschädigungen habe es laut Polizei nicht gegeben. Nur kurze Zeit später wurden auf dem Marktplatz erneut zwei Personen (17, 18) aus der betreffenden Gruppe angetroffen, wobei diese den Platz mit ihren leeren Bierflaschen verschmutzten und lautstark herumschrien. Dem erneut mehrfach ausgesprochenen Platzverweis kamen die stark Alkoholisierten nicht nach. Die beiden jungen Männer wurden zur Dienststelle gebracht und müssen nun mit Anzeigen rechnen.