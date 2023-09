Platzwunde: Fußgänger verletzt sich durch Zusammenstoß mit E-Bike-Fahrer in Gera

Gera. Am Montag stießen ein Fußgänger und ein E-Bike in Gera zusammen. Eine Platzwunde war die Folge.

In der August-Bebel-Straße in Gera kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Fußgänger. Auf der Höhe einer Grundstücksausfahrt kam es zum Zusammenstoß.

Dabei verletzten sich der 48-jährige E-Bike-Fahrer und der 73-jährige Fußgänger leicht. Der Fußgänger wurde jedoch mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

