Plauener Autohaus spendet in Gera

Gera/Plauen. 1500 Euro für das SOS Kinderdorf Gera

Mit einer Spende über 1500 Euro überraschte in der vergangenen Woche das Autohaus Voitel aus Plauen das SOS-Kinderdorf in Gera. Einrichtungsleiterin Katrin Berthold sagte: „Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit wollen wir unseren Kindern im SOS-Kinderdorf in Gera Stabilität geben und ihnen eine schöne Adventszeit bereiten. Wir sind besonders froh, dass Partner aus der Region uns dabei unterstützen.“

Das Autohaus hatte sich in diesem Jahr erneut dafür entschieden, statt Präsente für Geschäftspartner Weihnachtsspenden zu sammeln. Geschäftsführer Guntram Voitel hofft, „dass wir vielleicht sogar für andere Firmen ein Beispiel sein können, zu Weihnachten an diejenigen zu denken, die Unterstützung dringend benötigen“.