Plötzlich geschlagen - Ungewöhnliches - Über rote Ampeln - beim Überholen ins Schlingern geraten

Beim Einkauf plötzlich geschlagen

Ein 23-Jähriger war am Montagabend gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Zeulsdorfer-Straße einkaufen. Während schlug ihn ein Unbekannter während seines Einkaufs derart auf die Schulter, dass er in ein Weinregal stürzte. Außer dem Schaden an der Auslage des Weinregales wurde der 23-Jährige nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer: 0365-8290 zu melden.

Containerbrand: Tatverdächtigen festgestellt

Nachdem in der Nacht zum Dienstag gegen 0.15 Uhr der Rettungsleitstelle Gera der Brand eines Containers in der Leumnitzer Straße mitgeteilt wurde, rückten Feuerwehr und Polizei zum Brandort aus. Dabei fiel den Polizeibeamten ein Mann auf, der bei Erblicken des Streifenwagens plötzlich davon rannte. Nach kurzer Flucht stellt die Polizei Flüchtenden, einen 21-jährigen Mann und identifizierte ihn als Tatverdächtigen. Den in Brand geratene, große Papiercontainer konnte die Feuerwehr löschen. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun.

Provisorisches Zelt erweckt die Aufmerksamkeit

Auf dem frei zugänglichen Gelände einer Firma in der Heeresbergstraße versuchte in der vergangenen Nacht gegen 1.15 Uhr, ein 29-Jähriger ein provisorisches Zelt zwischen dem Firmengebäude und einem PKW VW aufzubauen. Da der Platz für ein Camp sehr ungewöhnlich war, kontrollierten Geraer Polizisten den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass die am VW angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Die Beamten fanden weiterhin im PKW eine geringe Menge an Drogen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 29-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen dazu übernommen.

Graffiti gesprüht

Am Kreisverkehr (K120) in Richtung Trebnitz sprühten Unbekannte mit schwarzer und roter Farbe einen Schriftzug an die Betonleitwand. Die Geraer Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0365-8290 zu melden.

Simson stürzt auf nasser Straße

Aufgrund des einsetzenden Starkregens am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr geriet ein 16-jähriger Simson-Fahrer entlang des Stadtring Süd-Ost ins Schleudern und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der junge Fahrer leicht und musste medizinisch versorgt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Einbruch in eine Werkstatt

Über ein offenstehendes Fenster gelangten bislang noch unbekannte Täter in der Zeit vom 15. August, 8.30 Uhr bis zum 17. August, 8.35 Uhr, in eine Werkstatt eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Geraer Kantstraße. Im Gebäude wurden diverse Räume durchsucht und schlussendlich ein Schlüssel entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen sollen unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 melden.

Autofahrer in Schlangenlinien und über rote Ampeln

Eine Zeugin bemerkte Montagabend gegen 21.05 Uhr während der Fahrt von Oberndorf nach Gera, wie der vor ihr befindliche Citroen sowohl in Schlangenlinien als auch über zwei rote Ampeln fuhr. Weiterhin geriet der Citroen derart in den Gegenverkehr, dass ein bislang unbekannter Pkw, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen musste. Als der Fahrer schließlich in der J.-Curie-Straße barfuß und mit einer Flasche Sekt ausstieg, informierte die Zeugin die Polizei.

Die Beamten trafen den 43-jährigen Fahrer schließlich an. Es stellte sich heraus, dass dieser leicht alkoholisiert war, jedoch scheinbar zudem unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Folglich wurden eine Blutentnahme durchgeführt und die Ermittlungen eingeleitet. Im Zuge dessen sucht die Polizei neben weiteren Zeugen des Geschehens nach dem Pkw-Fahrer, der aufgrund der Fahrweise des 43-Jährigen nach rechts ausweichen musste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Versuchter Einbruch

In der Geraer Arminiusstraße versuchten derzeit noch unbekannte Täter in der Zeit vom 15. August, 14 Uhr, bis zum 16. August, 11 Uhr, in eine Firma einzubrechen. Den Tätern gelang ihr Vorhaben glücklicherweise nicht. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Ermittlungen wurden durch die Geraer Polizei aufgenommen. Können Sie Hinweise zur Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der hiesigen Polizeidienststelle, unter der Rufnummer: 0365-8290.

Pkw-Fahrerin verletzt

Am Montag gegen 17.20 Uhr fuhr eine 61-jährige Opel Fahrerin auf der Bundesstraße 92 von Plauen in Richtung Elsterberg. Am Abzweig Schönbach kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte erst mit der rechten und dann mit der linken Leitplanke. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt, an dem Fahrzeug und den Leitplanken entstanden Sachschäden.

BMW gerät beim Überholen ins Schlingern

Der 21-jährige Fahrer eines BMW hatte Montagabend gegen 17.25 Uhr riesiges Glück. Als er auf der B92 zwischen der Kreuzung „Fortuna“ und dem Ortseingang Weida ein anderes Fahrzeug überholen wollte, brach sein Pkw aus und geriet leicht ins Schleudern. In der Folge kollidierte der BMW-Fahrer mit der Leitplanke. Das Auto des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Weitere Blaulicht-Meldungen für Ostthüringen