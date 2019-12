Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politische Karikaturen von Achim Jordan

Schüler der Fachrichtung Sozialassistent an der SBBS Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik beschäftigten sich 2018 in einem Projekt mit Ereignissen und Akteuren der friedlichen Revolution 1989. Sie konnten damals den Leipziger Karikaturisten Achim Jordan dafür gewinnen, seine Arbeiten aus der Wendezeit in Kopie zur Verfügung zu stellen. Die Jugendlichen lernten, diese zu „lesen“ und in den geschichtlichen Kontext einzuordnen. Es entstand eine Ausstellung mit politischen Karikaturen. Diese war knapp ein Jahr in der SBBS Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik zu sehen. Jetzt ist sie in die Bibliothek am Puschkinplatz weitergezogen. Dort kann sie bis 11. Januar 2020 betrachtet werden, informiert die Einrichtung.

Achim Jordan arbeitete in der DDR als Karikaturist für die Leipziger Volkszeitung. Immer wieder aufs Neue versuchte er, die Themen der Zeit kritisch an den Leser zu bringen, was im Rahmen von Ausstellungen schwierig war. In der Wendezeit nutzte er mit seinem Kollegen Karl-Heinz Guckuk die Schaufenster des Ateliers der Zeitung in der Leipziger Härtelstraße, um aktuelle Karikaturen zu präsentieren. Auf diesem Wege stellten die beiden wirkungsvoll Öffentlichkeit her.

Für ihr Projekt haben die Sozialassistenten den 2. Preis des Schülerwettbewerbs „ Demokratie gestalten - aber wie?“ des Staatlichen Schulamtes Ostthüringen erhalten. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Bibliothek zu sehen: Montag 14 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr.