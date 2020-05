Gera. Dank eines Drogenspürhundes hat die Polizei in zwei Geraer Wohnungen am Freitag etwa 1,4 Kilogramm Marihuana gefunden. Ein 44-Jähriger wurde festgenommen.

Polizei durchsucht Wohnungen in Gera mit Drogenspürhund - und wird fündig

Mit einem richterlichen Beschluss und der Hilfe eines Rauschgiftspürhundes hat die Polizei in Gera zwei Wohnungen durchsucht und dabei etwa 1400 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Das Betäubungsmittel konnte am Donnerstag einem 44-jährigen Mann zugeordnet werden, wie die Polizei mitteilte. Dieser sei am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

