Polizei-Einsatz im Greizer Schlossgarten - Motorradfahrer rast in Gera vor Polizei weg - Baustellenabsperrungen weggeräumt

Polizei-Einsatz im Greizer Schlossgarten

Nachdem bei der Polizei in Greiz die Meldung einging, dass eine größere Personengruppe im Greizer Schlossgarten randaliere, rückten am Samstag gegen 0.50 Uhr mehrere Streifen aus. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Parkbank beschädigt und diverse Glasflaschen umhergeschmissen wurden. Die Beamten selbst trafen im Schlossgarten insgesamt drei Jugendliche im Alter von 17, 17 und 21 Jahren an. Inwiefern diese für die Sachbeschädigung verantwortlich sind, ermittelt nun die Polizei.

Die Greizer Polizei sucht daher weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu den handelnden Personen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 zu melden.

Auf Siemensstraße vor Polizei weggerast

Mit einer Anzeige muss der 31-jährige Fahrer eines Suzuki-Motorrades Suzuki nun rechnen, nachdem er am Freitag von Polizeibeamten gestellt wurde. Gegen 21 Uhr wurden die Beamten auf dem Motorradfahrer aufmerksam, als dieser mit massiv überhöhter Geschwindigkeit die Geraer Siemensstraße entlang fuhr und nicht auf das Anhaltesignal der Beamten reagierte. Bei der Verfolgung konnte der 31-Jährige schließlich gestellt werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis des Motorrades erlöschen war. Gegen den Fahrer wurde nunmehr ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mit über 2 Promille unterwegs und Baustellenabsperrungen weggeräumt

Den Fahrer (40) eines Seat kontrollierten am Samstagabend gegen 20.10 Uhr Geraer Polizeibeamte. Zuvor fuhr der 40-jährige im Baustellenbereich in der Bad Köstritzer Werner-Sylten-Straße, räumte diverse Absperrungen beiseite, umso eine Abkürzung nehmen zu können. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Seat-Fahrer mit über 2,1 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde demnach untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Drei Kellereinbrüche

Die Ermittlungen zu drei aufgebrochenen Kellerabteilen hat seit dem vergangenen Wochenende die Geraer Polizei aufgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum vom 4. zum 5. September unberechtigt Zutritt zu den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Von dort stahlen die Täter mehrere Getränkeflasche. Weiterhin brachen sie im Waschraum des Hauses den Münzschacht von zwei dort aufgestellten Waschmaschinen auf und stahlen diverses Waschmittel. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

E-Bike samt Schloss gestohlen

Ein im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Keicher-Straße abgestelltes und angeschlossenes E-Bike geriet am Wochenende ins Visier eines unbekannten Diebes. Dieser stahl das E-Bike der Marke Centurion samt Schloss und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei nimmt im Rahmen der Ermittlungen zur Diebstahlstat Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des gestohlenen Rades, unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Als der Fahrer (27) eines Dacia am Montagmorgen gegen 9.25 Uhr das Tankstellengelände in der Plauenschen Straße nach links in Richtung Stadtbachring verließ, bemerkte er scheinbar den von rechts kommenden Fahrradfahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 54-jährige Radler leicht verletzte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Die Greizer Polizei ermittelt.

Polizei für den Kreis Greiz Zwei Verletzte nach missglücktem Überholvorgang – B92 für Stunden gesperrt

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen