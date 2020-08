Polizei-Einsatz - Junge angefahren und weitergefahren - Laube brennt nieder

Polizei-Einsatz in Pskower Straße

Rettungsdienst, Feuerwehr und mehrere Streifenwagen der Polizei kamen Montagmittag gegen 11.40 Uhr aufgrund eines Streits zwischen einem 19-jährigen und seiner gleichaltrigen Freundin in der Pskower Straße zum Einsatz. Während des Streits entfernte sich der 19-Jährige aus der Wohnung. Da eine Gefährdung seiner selbst nicht auszuschließen war, leiteten die Polizisten sofort Suchmaßnahmen nach ihm ein. Kurze Zeit später trafen Polizisten den 19-Jährigen wohlbehalten an und übergaben ihn an Mediziner.

Gartenlaube brennt völlig nieder

Weil eine Gartenhütte brannte, rückten Feuerwehr und Polizei Montagabend gegen 21.40 Uhr zu einer Gartenanlage in die Geraer Straße in Ronneburg aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Laube bereits in Vollbrand. Trotz schnellen Einschreitens der Feuerwehr brannte diese vollständig nieder. Dadurch wurde eine Laube im Nachbargarten in Mitleidenschaft gezogen. Warum es zum Brand kam, ist derzeit unklar. Zum Glück befanden sich laut Polizei zum Brand keine Personen in den Gärten.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden.

Verletzt bei Unfall

Am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Meuselwitzer Straße / Robert-Blum-Straße in Gera ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Der 20-jährige Fahrer eines Zustellfahrzeuges missachtete auf der Kreuzung die Vorfahrt eines Mopedfahrers (69). Es kam zur Kollision, wobei der Mopedfahrer verletzt wurde. Der 69-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

Jungen angefahren und dann weitergefahren

Montagvormittag nahm ein 69-jähriger Toyota-Fahrer einem 15 Jahre alten Radfahrer die Vorfahrt in der Zeulsdorfer Straße in Gera. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 69-Jährige setzte seine Fahrt trotz des Unfalles fort, konnte jedoch durch Polizeibeamte in der Nähe gestellt werden. Die Geraer Polizei ermittelt auch hier. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gera, unter der Rufnummer: 0365-8290 zu melden.

Unfall endet im Straßengraben

Auf der Straße zwischen Rußdorf und Reust fuhr Montag früh gegen 7.05 eine 45-Jährige mit ihrem Golf in Richtung Reust. Circa 500 Meter nach dem Bahnübergang erkannte die 45-Jährige einen Passatfahrer (22), der auf ihrer Fahrbahnseite fuhr. Die Golffahrerin musste ausweichen und fuhr dabei in den Straßengraben. Sie wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Greizer Polizei ermittelt.

Kennzeichen-Diebe

Ein 56-Jähriger parkte am Sonntag gegen 18 Uhr seinen Kleintransporter der Marke Mercedes auf einem Parkplatz in der Greizer Parkgasse. Als er am Montag gegen 6 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass beide Kennzeichentafeln entwendet wurden. Die Greizer sucht Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 03661-6210 zu melden.

62-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall im Krankenhaus

