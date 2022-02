Polizei fordert nach Schüssen in Weida Hubschrauber an

Weida. Mehrere Schüsse hatten Zeugen der Polizei in Weida gemeldet. Die rückte aus – und bestellte zur Unterstützung sogar einen Hubschrauber.

Mehrere Schüsse sind der Polizei am Mittwochabend in Weida gemeldet worden. Die Beamten forderten daraufhin laut einer Mitteilung zunächst einen Hubschrauber als Unterstützung an. Gegen 17 Uhr hatten Zeugen die Schüsse aus Richtung eines Waldes an der Nordstraße/Oschützweg gehört. Polizisten aus Gera und Greiz eilten zum Ort des Geschehens.

Als Schütze entpuppte sich dort wenig später ein Anwohner im Oschützweg. Er hatte auf seinem Grundstück mit einer Schreckschusswaffe gefeuert. Der angeforderte Polizeihubschrauber kam schließlich nicht zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Mann.