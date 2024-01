Polizei Gera: Fußgänger von Auto erfasst und verletzt – Einbrecher im Standesamt

In Gera ist ein Fußgänger verletzt worden. (Symbolbild)

Gera Beim Überqueren einer Straße ist am Mittwoch ein 58-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei in Gera.

Mann von Auto erfasst

Rettungsdienst und Polizei rückten am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in die Nürnberger Straße / Ecke Zopfstraße aus, nachdem es dort zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 61-jährigen Fahrerin und einem 58-jährigen Fußgänger gekommen war. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann gerade die Zopfstraße überqueren, als er von dem abbiegenden Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Drei Autos in Unfall verwickelt, eine Person verletzt

Zum Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen kam es Dienstagvormittag gegen 10 Uhr in der Straße der Völkerfreundschaft. Beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes kollidierten ein 27-jähriger Audi-Fahrer, ein 67-jähriger BMW-Fahrer sowie ein 83-jähriger VW-Fahrer miteinander. Laut Angaben der Polizei wurde der VW-Fahrer bei dem Unfall verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Außerdem entstand an allen drei Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden. Aufgrund des Unfalls musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Kripo ermittelt nach Einbruch

Den Einbruch ins Geraer Standesamt auf dem Markt meldete am Dienstag eine Zeugin der Geraer Polizei. Offenbar gelangten die Täter zwischen dem 29.12.2023 und dem 02.01.2024 in das Haus und beschädigten hierbei mehrere Türen im Innenraum. Die Kripo ermittelt. (Bezugsnummer 0001209/2024). Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Einbrecher in Postfiliale

Unbekannte sind zwischen Samstag und Dienstag in den Vorraum eines Getränkemarktes in der Franz-Petrich-Straße eingebrochen. Bei dem Vorraum handelt es sich um eine kleine Postfiliale, so die Polizei. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Allerdings entstand Sachschaden. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer 0001107/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

