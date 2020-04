Eine Zeugin hat am Montagabend die Hilferufe einer Frau gehört und die Polizei informiert. Diese und weitere Meldungen im Polizeibericht für Gera.

Polizei Gera: Hilferufe aus dem Wald – Kreuzung nach Unfall gesperrt – Unterholz in Flammen

Die Meldungen der Polizei für Gera:

22-Jährige stürzt mit Rad und schreit um Hilfe

Nachdem eine Zeugin am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, die Hilferufe einer Frau aus der Richtung eines Waldstückes in Gera gehört hat, rief sie die Polizei.

Unverzüglich rückten mehrere Streifen aus und leiteten Suchmaßnahmen ein. Kurz darauf konnten Polizisten im Bereich des Faulenzerweges in Gera eine gestürzte Radfahrerin finden. Diese gab an, dass sie kurz zuvor mit dem Rad durch den Stadtwald gefahren sei. Die 22-Jährige sei vom Weg abgekommen, mit einem Baumstumpf kollidiert und habe sich dabei verletzt.

Ob ihr Atemalkoholgehalt von über 2,5 Promille die Ursache des Sturzes war, ist nicht mehr nachvollziehbar, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Frau wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

22-Jährige bei Unfall verletzt

Die Kreuzung Theaterstraße/Eselsweg musste am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, wegen eines Unfalls gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, kam es dort nach einem Vorfahrtsverstoß zur Kollision zwischen einer Kehrmaschine und einem Seat. Die 22-jährige Fahrerin des Seat wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach der Unfallaufnahme war die Straße nach etwa einer Stunde für den Verkehr wieder frei. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Unterholz-Brand: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Montag kamen Feuerwehr und Polizei im Stadtwald Gera zum Einsatz. Hier brannte eine Fläche von etwa zehn mal zehn Meter Unterholz. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Vor Ort wurde ein noch nicht ganz abgelöschter Grill mit Holzkohle gefunden, welcher Auslöser für den Brand gewesen sein könnte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Telefonnummern: 0365/8290, 0365/82 34 14 65

Vorfahrt missachtet

Ein 53-jähriger Mann war am Dienstag, gegen 8.10 Uhr mit seinem Opel auf der Schülerstraße in Richtung Christian-Schmidt-Straße unterwegs und missachtete laut Polizeiangaben einen vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 74-jährigen Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, kamen Polizisten in der Heinrich-Heine-Straße zum Einsatz. Dort war es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier 40-jähriger Männer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei dabei auch eine Stange als Schlagwerkzeug eingesetzt worden.

Einer der beiden Männer wurde verletzt. Der Angreifer flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug, konnte aber von Polizisten gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

