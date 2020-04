Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Gera: Verkehrskontrolle mit Folgen – Verletzte nach Ausweichmanöver

Die Meldungen der Polizei für Gera:

Eine Kontrolle – mehrere Vergehen

Die Verkehrskontrolle eines 34-jährigen Radfahrers endete damit, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Freitagnacht gegen 0.30 Uhr hielten Polizisten den Radfahrer in der Heinrichstraße in Gera an. Der 34-Jährige war mir 1 Promille nicht nur alkoholisiert, auch ein Drogentest fiel positiv aus. Zudem war das Rad, mit dem er unterwegs war, auch noch zur Fahndung ausgeschrieben, teilte die Polizei mit.

Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Am Donnerstagabend gegen 20:25 Uhr kontrollierten Polizisten einen 41-jährigen Radfahrer in der Heinrichstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreisstraße

Wie die Polizei mitteilte, musste die Kreisstraße bei Steinbrücken am Donnerstagabend aufgrund eines Unfalls kurzzeitig gesperrt werden. Nachdem es zwischen Age und dem Abzweig Lessen zur Missachtung einer Vorfahrt kam, wollten sich zwei Autofahrer gegenseitig ausweichen. Daraufhin landeten sie mit ihren Fahrzeugen rechts bzw. links neben der Fahrbahn. Zur Kollision kam es nicht. Jedoch wurden ein 82-jähriger Fahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand zudem nicht unerheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Unfall in der Theaterstraße. Am Abzweig Gaswerkstraße waren ein Seat und ein VW in einen Auffahrunfall verwickelt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des VW wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde zur medizinischen Versorgung angefordert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

55-jähriger Geraer vermisst – Wer hat diesen Mann gesehen?

