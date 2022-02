Polizei in Gera sucht Täter und Opfer einer Körperverletzung

Gera. Wer die Täter sind, fragt sich die Polizei häufiger. Nach einem Vorfall in Gera fragt sie allerdings auch: Wer ist das Opfer?

Täter und Opfer einer Schlägerei sucht momentan die Polizei in Gera. Wie sie mitteilt, traten zwei bislang unbekannte Männer am vergangenen Freitag um 22.28 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in der Robert-Erbe-Straße auf eine Person ein, die bereits am Boden lag. Ihr Wissen haben die Ordnungshüter von einem Zeugen. Er sah, wie die Treter in Richtung Hilde-Coppi-Straße flüchteten.

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, waren allerdings nicht nur sie verschwunden. Auch vom Opfer fehlte jede Spur. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Sie werden beschrieben als „jugendlich" und mit grauen Kapuzenoberteilen bekleidet. So sucht die Polizei jetzt sowohl Zeugen als auch das Opfer des Angriffs. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 03658290 melden.