Polizei in Gera warnt aktuell vor Telefonbetrügern

Gera. Die Betrüger versuchen mit Schockanrufen oder dem Enkeltrick an das Geld zu kommen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich richtig verhält.

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizei in Gera wieder vermehrt Telefonanrufe aus dem Bereich Schockanruf und Enkeltrick. Meist wurden den Betroffenen eine Notsituation, zum Beispiel die Verursachung eines tödlichen Verkehrsunfalls, eines nahen Angehörigen suggeriert. Zur Abwendung einer anstehenden Untersuchungshaft wird die Zahlung einer Kaution verlangt. Während des Gesprächs wechseln zudem meist die Gesprächspartner.

Die Täter gehen dabei so raffiniert vor, dass immer wieder Geschädigte auf die Betrüger hereinfallen. So auch am Donnerstag, als eine 86-Jährige nach einem mehrstündigem Telefonat zur Übergabe einer niedrigen fünfstelligen Bargeldsumme bewegt werden konnte.

Polizei gibt Hinweise

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf Vorsicht bei Geldforderungen am Telefon hin. Es handelt sich in aller Regel um einen Betrug. Reagieren Sie auf Geldforderungen am Telefon skeptisch und übergeben Sie kein Bargeld. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen und rückversichern sich bei ihnen. Erstatten Sie zudem Anzeige bei Ihrer Polizei.

