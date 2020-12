Polizei rückt in Gera mehrmals wegen Randalierern aus

Am frühen Sonntagmorgen meldeten Zeugen der Polizei in Gera, dass in der Ebelingstraße eine Gruppe Männer randalieren soll. Die ausgerückten Polizeistreifen stellten im Bereich Hofwiesenpark drei junge Männer (22; 25 und 26 Jahre alt). Es stellte sich heraus, dass die drei Männer von einer Baustelle eine Warnbake weggetragen hatten. Diese brachten sie anschließend auch wieder an ihren alten Ort zurück.

Gut 70 Minuten später riefen bei der Polizei in Gera erneut Zeugen an und meldeten eine randalierende Personengruppe im Bereich Nordstraße/Wiesestraße. Die mutmaßlichen Täter sollen hier auf abgestellte Autos einschlagen, hieß es.

Die eingesetzten Polizisten trafen vor Ort auf dieselben drei jungen Männer von zuvor aus dem Hofwiesenpark. Diesmal hatten sie gegen mehrere in der Nordstraße abgestellte Fahrzeuge getreten und dabei auch Sachschaden verursacht. Gegen alle drei wird nun gleich zweimal ermittelt.

Stark betrunkener Mann haut auf Motorhauben zweier Autos ein

Ein stark alkoholisierter Mann beschäftigte schließlich in Gera die Polizei am Sonntagmittag. In der Karl-Matthes-Straße hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann auf die Motorhauben zweier hier abgestellter Fahrzeuge einschlagen und diese dadurch beschädigt hatte.

An einer Haltestelle in der Nähe traf die Polizei auf einen 29 Jahre alten stark betrunkenen Mann. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm über 2 Promille an. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.