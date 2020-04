Polizei stellt Gruppe zündelnder, betrunkener Jugendlicher - Mit Lackf Haus und Auto bespritzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei stellt Gruppe zündelnder, betrunkener Jugendlicher

Dank der Hinweise mehrerer Zeugen gelang es der Geraer Polizei am Mittwochabend mehrere Jugendliche als Tatverdächtige eines Brandes zu identifizieren. Gegen 18 Uhr meldeten laut Polizei die Zeugen, dass Jugendliche einen Strohballen am Radweg Am Pfortener Teich / Straße der Völkerfreundschaft entzündeten.

Neben der Feuerwehr, welche vor Ort ein Ausbreiten des Brandes verhinderte, rückten unverzüglich mehrere Polizeistreifen aus. Vor Ort konnte eine größere Anzahl von zum Teil stark alkoholisierten Jugendlichen angetroffen werden. Bei den Ermittlungen konnten von den angetroffenen Jugendlichen mehrere Tatverdächtigen eindeutig identifiziert und gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Sowohl die Tatverdächtigen, als auch sieben weitere Jugendliche wurden aufgrund ihrer teils erheblichen Alkoholisierung zur Polizei gebracht, um dort sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben zu werden.

Die Kriminalpolizei Gera ermittelt weiter. Es gab keine Verletzten.

Fahrzeug rollte rückwärts: 3 Autos beschädigt

Aufgrund eines Unfalles rückten Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr Polizeibeamte in die Martin-Luther-Straße in Ronneburg aus. Nach aktuellen Erkenntnissen verließ die Fahrerin (52) eines Postautos in der Straße ihr Fahrzeug, wobei dieses plötzlich rückwärts gegen einen Baumstumpf sowie einen dort geparkten Renault rollte. Der Renault wieder wurde gegen einen geparkten Kia geschoben, so dass schließlich an allen drei Fahrzeugen Sachschaden entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Brand in Kleingarten

Feuerwehr und Polizei kamen Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Geraischen Straße in Auma-Weidatal, in der dortigen Kleingartenanlage zum Einsatz, da von dort ein Brand gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei entfachte in einem zur Gartenlaube angrenzenden Schuppen ein Feuer, so dass die Feuerwehr löschen musste.

Der Inhaber des Gartens habe nach eigenen Angaben zuvor in dem Schuppen handwerklich gearbeitet. Warum es letztendlich zum Brand kam, ist abschließend noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Mit grüner Lackfarbe Haus und Auto bespritzt

Sicherlich nicht zu Scherzen aufgelegt waren am Mittwoch die Anwohner eines Hauses in der Elsterberger Straße in Zeulenroda, als sie am Morgen vor die Tür traten. Unbekannte Täter bespritzten offenbar in der Nacht zum Mittwoch das Eingangstor als auch die Hauswand, den Boden und auch einen in der Nähe abgestellten Fiat mit grüner Lackfarbe. Es entstand diverser Sachschaden.

Die Polizei in Greiz sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Frau unter Drogen und Alkohol gestoppt

Mittwoch gegen 19 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der August-Bebel-Straße in Greiz die 35-jährige Fahrerin eines Hyundai. Es stellte sich heraus, dass sie unter Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,94 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Bußgeldverfahren eingeleitet

Gestohlener Ford aus Gera in Wünschendorf gefunden

Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Mittwoch den in Wünschendorf am 27. April als gestohlen gemeldete Ford Mondeo Kombi im Geraer Ortsteil Zschippern/Südhang fest und informierte die Polizei. Diese untersuchte das Fahrzeug auf Spuren und informierte den Fahrzeughalter. Die Ermittlungen zum Pkw-Diebstahl dauern weiter an. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 03661 / 6210. Bei ihrer Flucht waren die Diebe noch mit einem abgestellten Skoda kollidiert.