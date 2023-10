Polizei sucht mutmaßlichen Schläger mit Gesichtstattoos: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei in Gera fahndet nach drei Schlägern. (Symbolbild)

Nach einem Angriff auf einem Supermarktparkplatz fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem der mutmaßlichen Täter.

Die Polizei in Gera sucht nach einem Übergriff einer Gruppe auf zwei Personen nach einem auffällig tätowierten mutmaßlichen Schläger.

Die Tat ereignete sich am Sonntag, 23.07.2023, gegen 0.40 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Dornaer Straße in Gera.

Eine 19-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann wurden demnach von drei Männern gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten körperlich angegriffen und verletzt, so dass sie medizinisch versorgt werden mussten.

Die Angreifer entfernten sich laut Polizei mit zwei Fahrzeugen, wobei hier mindestens eines ein ZR-Kennzeichen hatte. Die Polizei hat nun ein Foto eines der Täter veröffentlicht und fragt: Wer kennt die Person mit den auffälligen Tattoos im Gesicht?

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0365 / 8234-1465 bei der Polizei in Gera zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.