Polizei sucht nach mutmaßlichen Vergewaltigungen in Gera dringend Zeugen

Gera. Noch habe sich niemand mit Hinweisen zu dem Geschehen gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der dpa. "Wir hoffen, dass sich jemand meldet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", betonte der Sprecher.

Die Polizei in Gera sucht dringend nach Zeugen im Fall von zwei mutmaßlichen Vergewaltigungen, die sich am Sonntagmorgen ereignet haben sollen. Ein Sprecher der Polizei sagte am Dienstag gegenüber der dpa: "Wir hoffen, dass sich jemand meldet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren."

Zwei Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren waren nach Polizeiangaben auf dem Weg von einer Tanzveranstaltung am frühen Sonntagmorgen in Gera von zwei zunächst unbekannten Männern angesprochen worden. Weitere Männer seien zu dem Gespräch dazugekommen. Dann sollen die beiden Frauen gegen ihren Willen in eine Wohnung gedrängt worden sein. Dort sei es zu sexuellen Übergriffen auf die Frauen gekommen, hieß es in der Polizeimitteilung von Montag zu dem Fall.

Die beiden Frauen seien später in einem Krankenhaus untersucht worden. Der Vorwurf der Vergewaltigung stehe im Raum, sagte der Polizeisprecher am Dienstag weiter. Weitere Angaben machte er mit Verweis auf den Opferschutz und die laufenden Ermittlungen nicht. So nannte er die Nationalität der beiden Frauen nicht. Bei den zwei Männern, die die Frauen zuerst angesprochen hatten, soll es sich nach Polizeiangaben um Unbekannte ausländischer Herkunft handeln.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.