Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen - Feuerwehreinsatz in der Eiselstraße

Gera

Einbrecher erbeuten drei Motorroller

In der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag verschafften sich laut Polizei unbekannte Täter Zutritt zu einem Privatgrundstück in der Südstraße. Die Täter brachen diese zwei auf dem Grundstück befindliche Schuppen auf und stahlen daraus unter anderen drei Motorroller der Marken „Rex“ und „Zhejiang“ (schwarz und weiß), eine Teichpumpe sowie diverses Werkzeug.

Im Zuge der nunmehr eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat, den Tätern bzw. dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

In mehrere Gärten eingebrochen

Insgesamt 6 Gärten einer Gartenanlage zwischen Bad Köstritz und Reichardtsdorf brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 12.05.2020 - 14.05.2020 auf. Unter anderem stahlen die Täter diverse Werkzeuge und entkamen unerkannt. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den unbekannten Garteneinbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

Entwarnung nach Einsatz in Eiselstraße

Rauch im Treppenhaus und alarmschlagende Feuermelder riefen am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Unverzüglich rückten die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der Eiselstraße aus. Vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Angebranntes Essen in einer Wohnung löste die Rauchentwicklung aus. Zu keiner Zeit kam es zum Brandausbruch, auch Anwohner wurden nicht verletzt. Die Gefahrenquelle wurde folglich beseitigt und die betroffene Wohnung gelüftet.

Einbruch in Firmenfahrzeug - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag drangen unbekannte Täter in einen in der Südstraße abgestellten VW-Transporter ein. Aus diesem stahlen die Diebe schließlich zwei Akkubohrmaschinen und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zur Tat bzw. den Tätern geben können.

