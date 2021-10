Polizeibericht Gera: Mann angegriffen - Container brennen

Diese Vorfälle meldet die Polizei für Gera.

Mann angegriffen

Freitag gegen 22 Uhr wurde in Gera-Langenberg in der Zeitzer Straße 45-Jähriger attackiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hatte sich zuvor eine Gruppe Jugendlicher aufgehalten. Aus dieser Gruppe heraus kam es schließlich zum Übergriff. Der Mann lieb augenscheinlich unverletzt. Die sofort zum Ort eienden Einsatzkräfte konnten in der Umgebung noch einen 15-jährigen Tatverdächtigen stellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

Container brennen

Samstag gegen 2 Uhr kamen in der Hilde-Coppi-Straße in Gera Feuerwehr und Polizei wegen zwei brennenden Müllcontainern zum Einsatz. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Zeugen: Tel. 0365 829-0 zu.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stundenlange Sperrung nach Unfall in Linda: Frau schwerst verletzt

Nach Irrfahrt in Greiz: Eine Verletzte, Stromausfall, Straßen gesperrt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen