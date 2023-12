Polizeieinsatz in Amthorstraße und mehrere Einbrüche

Gera In Gera gab es einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz in der Amthorstraße und mehrere Einbrüche in Garagen und eine Lagerhalle. Die Polizeimeldungen.

Eine auf dem Boden liegende und herumschreiende Person erregte am Mittwochabend in Gera in der Amthorstraße die Aufmerksamkeit mehrerer Bürger, so dass die Polizei verständigt wurde. Der polizeibekannte Mann (36), habe sich laut Polizei scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde angesprochen und sollte medizinische versorgt werden.

Der Mann habe jedoch Widerstand geleistet, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Den weiteren Abend verbrachte der Mann unter medizinischer Beobachtung im Klinikum. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Garagen aufgebrochen

Auf einem Schulgelände in der Trebnitzer Straße wurde im Zeitraum vom 22. bis 27. Dezember in zwei Garagen eingebrochen. Die Garagen seien dabei derart gewaltsam geöffnet worden, dass sie erneuert werden müssen. Der Täter entkam zwar ohne Beute, jedoch auch unerkannt, vom Gelände der Schule. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruch und sucht nach Zeugen.

Einbruch in Lagerhalle

Am Dienstag, gegen 03:45 Uhr, wurde in eine Lagerhalle in der Ebelingstraße eingebrochen. Laut Polizei durchsuchte der Täter das Lager, verließ es jedoch ohne Beute. Die Kripo Gera ermittelt wegen Einbruches und sucht nach Zeugen.

Strafbare Ausrufe

In der Nacht zum Dienstag befanden sich mehrere Personen im Raucherbereich einer Tanzbar in der Bahnhofstraße. Laut Polizei gaben dort zwei Männer im Alter von 19 und 24) Jahren lautstark einen rechtsgerichteten Ausruf von sich. Gegen die beiden, zum Tatzeitpunkt stark alkoholisierten Männer, ermittele nun die Kriminalpolizei.

