Polizeieinsatz nach Fund eines toten Mannes in Gera

Gera-Langenberg. Identität des Verstorbenen bereits geklärt. Ermittler gehen nicht von Fremdverschulden aus.

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagmorgen gegen 6.45 Uhr in Gera-Langenberg. Die Polizei bestätigte am Montagmorgen auf unsere Nachfrage Hinweise in den sozialen Netzwerken im Internet, dass eine aufgefundene leblose Person im Bereich Schulstraße/Zeitzer Straße Grund für den Einsatz war.

Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, das auch noch läuft, erklärt die Polizei, allerdings wird ein Fremdverschulden als Todesursache bereits ausgeschlossen. Die Identität des verstorbenen Mannes konnte bereits geklärt werden. Mehr Angaben werden nicht gemacht.

Anmerkung der Redaktion:

Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstaten („Werther-Effekt“) berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn Sie selbst unter Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, sollten Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 0800/1110111 und 0800/1110222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de.

Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.