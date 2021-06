Polizeieinsatz nach Streit: Zwei Verletzte - Fahrrad in Motorrad geschoben - Verletzte in Bus

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Streit führt zu Polizeieinsatz: Zwei Verletzte, Messer eingesetzt

Montagabend gegen 20 Uhr rückten Polizeibeamte in die Wiesestraße aus, da es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu Handgreiflichkeiten zwischen drei Männern im Alter von 56, 24 und 27 Jahren kam, wobei der 27-Jährige von seinen Kontrahenten angegriffen wurde.

Zudem gab es während des Streits Drohungen und ein Messer war im Einsatz. Die beiden Angreifer im Alter von 24 und 56 Jahren wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Da sich der 56-jährige Beteiligte, welcher laut Polizei erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Die Geraer Polizei ermittelt.

Rettungsdienst und Polizei in Geraer Nicolaistraße

Rettungsdienst und Polizei rückten Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr in die Gearer Nicolaistraße aus. Dort musste zuvor ein Linienbus abbremsen, wobei eine 79-jährige Frau, welche im Bus stand, zurück in den Sitz fiel und sich verletzte. Sie wurde medizinisch versorgt. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden eingeleitet.

Fahrrad in Motorrad geschoben: Zeugen zu gefährlichem Eingriff gesucht

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nach Zeugen. Am Pfingstsonntag gegen 18.50 Uhr fuhr der 47-jährige Fahrer einer KTM auf dem Stadtgraben in Richtung Reichsstraße. In dem Moment, als er an der Verkehrsinsel mit Fußgängerüberweg vorbeifuhr, schob ein darauf befindlicher Fußgänger, offensichtlich bewusst, sein mitgeführtes Fahrrad nach hinten, so dass das Motorrad beschädigt wurde. Glücklicherweise blieb der 47-jährige Kradfahrer unverletzt.

Der unbekannte Fußgänger flüchtete anschließend. Die Geraer Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem unbekannten Fahrradfahrer geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Beschreibung des Fahrradfahrers und des Fahrrads:

ca. 30-35 Jahre alt,

dunkle kurze Haare,

dunkler Drei-Tage-Bart,

blaues Damenrad.

