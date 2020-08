Gera. In Gera ist am Donnerstag ein Einradfahrer gestoppt worden. Durch einen Hilfsmotor konnte das Gefährt des Mannes auf bis zu 50 km/h beschleunigt werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizisten stoppen motorisierten Einradfahrer in Gera

Polizisten haben am Donnerstagmittag in der Gessentalstraße in Gera einen Einradfahrer kontrolliert. An dem Gefährt war ein Hilfsmotor angebracht, mit dem das Einrad auf bis zu 50 km/h beschleunigt werden kann. Wie die Polizei mitteilte, hat der 21-Jährige dafür aber keine erforderliche Führerscheinklasse, zudem bestand für das Einrad kein Versicherungsschutz.

Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Weitere Blaulichtmeldungen