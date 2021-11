Porträts starker Frauen in der Geraer Bibliothek

Gera. Die neue Ausstellung stellt 15 starke Frauen in Text und Fotografie vor.

Starke Frauen. Frauenporträts“ hießt eine Ausstellung, die ab Montag, 8. November, die Stadt- und Regionalbibliothek Gera in Kooperation mit der Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten der Stadt präsentiert. Die Schau erzählt von 15 sehr unterschiedlichen Lebensläufen. Das Ansinnen der Initiatorinnen, Fanny Zölsmann und Petra Meyenberg, sei es gewesen, „Frauen wie du und ich“ in den Fokus zu nehmen, zu zeigen, dass jede Frau, ob in der Rolle als Freundin, Mutter, Ehefrau oder Werktätige, eine Heldin des Alltags ist“.

Die Ausstellung sei eine Symbiose aus Text und Fotografie. Jens Schmidt, Christopher Michaelis, Michael Eichler, Florian Szillat und Katja Wisotzki sind jene Fotografen, die die Frauen in kraftvollen Momenten festhielten. Was ist Stärke? In der Ausstellung zeigen die Initiatorinnen 15 verschiedene Arten stark zu sein, die alle eins eint: Die Weiblichkeit.

Zu sehen ist die Schau bis 8. Januar in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz zu den Öffnungszeiten: Montag 14 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Sonnabend 10 bis 13 Uhr. E s gelte entsprechend der Allgemeinverfügung der Stadt Gera für den Bibliotheksbesuch die 3-G-Regel.