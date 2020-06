Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Posaunen-Trio musiziert auf dem Geraer Markt

Die Posaunisten Sebastian Andrae (von links), Christian Ilg und Torsten Margraf vom Philharmonischen Orchester des Theaters Altenburg Gera spielten am Mittwoch (17.06.2020) vor der Seniorenresidenz Marktkarree ein halbstündiges Konzert für Bewohner und Mitarbeiter. Die Theatermusiker brachten und bringen in der Corona-Zeit an verschiedenen Orten Musik zu den Menschen. Am Donnerstag spielt ein Kammermusik Trio bei der Lebenshilfe auf dem Biohof Aga.