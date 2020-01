Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prämierte Musiktalente der Geraer Musikschule

Die siebenjährige Maria Mühlig zählt zu den jüngsten Klavierschülerinnen der Geraer Musikschule. Wie die Stadt informiert, sei sie die einzige Geraer Klavierspielerin gewesen, die sich am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ beteiligt habe. So war die Freude besonders groß über einen ersten Preis in ihrer Wertungskategorie. Stolz nahm sie die Urkunde beim Preisträgerkonzert im Festsaal des Oberen Schlosses in Greiz entgegen – auch ein Lohn für ihre Zielstrebigkeit, lobt Klavierlehrerin Kornelia Funda.

Die siebenjährige Maria Mühlig zählt zu den jüngsten Klavierschülerinnen der Geraer Musikschule. Foto: Musikschule Heinrich Schütz

In der Wertungskategorie Blechbläserensemble startete die achtzehnjährige Posaunistin Julia Rudert, aus der Klasse von Christian Ilg. Sie musizierte als Posaunistin im Blechbläserquartett mit Schülern des Vogtlandkonservatoriums Plauen zusammen. Durch den Unterrichtsort des Ensembles in Plauen startete sie beim Regionalwettbewerb Sachsen am 24. Januar in Markneukirchen. Das neu gegründete Ensemble unter Leitung von Jörg Leitz, Lehrer des Vogtlandkonservatoriums erhielt ebenfalls einen ersten Preis. Damit ist in der Alterskategorie IV die Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Zwickau vom 22. bis 24. März verbunden. Jährlich starten über 1 000 Musiktalente bei den Regionalwettbewerben der einzelnen Bundesländer. Der Wettbewerb diene der individuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die ihr Talent einzeln oder im Zusammenspiel eigen vor großem Publikum und einer Fachjury zeigen können.