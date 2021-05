Präsenz-Unterricht beginnt wieder in der Musikschule

Gera. Mit ihrem Instrument steht die Schülerin Emily Waldenmayer vor der Musikschule „Heinrich Schütz“ am Biermannplatz in Gera. Das lange Warten auf Präsenzunterricht hat nun ein Ende. Ab Dienstag, dem 25. Mai, öffnet die städtische Einrichtung wieder ihre Türen und heißt ihre Schülerinnen und Schüler willkommen. Zumindest Einzelunterricht ist in Präsenz möglich.