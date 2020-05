Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Präsident des Kraftsdorfer SV 03 wird 60

Sein Leben lang ist der gebürtige Geraer Uwe Gäbler dem Sport verbunden. Am Donnerstag wird er 60 Jahre alt. Seine ersten Versuche im Sport machte der heutige 1. Vorsitzende des Kraftsdorfer SV 03 im Jahr 1970 in der Leichtathletik, war Weitspringer und Mittel- und Langstreckenspezialist. Über die Stadionrunde erlief er sich als Gymnasiast sogar den Bezirksmeistertitel.

Uwe Gäblers große Leidenschaft aber war von jeher der Fußball. Bei Traktor Kraftsdorf begann er in der Schülermannschaft. Peter Rosenkranz hatte ihn für den Fußball entdeckt und begeistert. Seine Berufsausbildung begann Uwe 1976 bei der SDAG Wismut. Er kickte in der KSV-Zweiten, später in beiden Alte-Herren-Teams und ward dann 20 Jahre lang nicht mehr in Kraftsdorf gesehen.

Nach der Wende ließ sich der verheiratete zweifache Familienvater zum Versicherungs- und Finanzdienstleister umschulen. Seit 21 Jahren ist er wieder daheim in Kraftsdorf und engagiert sich hier für den Sport und die Gemeinde. Bevor Uwe Gäbler 2006 Vorsitzender des Kraftsdorfer SV wurde, leitete er parallel den Postsportverein Gera. Beim KSV galt zuletzt sein Augenmerk neuen Strukturen, wie Abbuchung der Mitgliederbeiträge, Stabilität in den Finanzen, Umbau und Modernisierung der Kegelbahn, Benefizveranstaltungen für krebskranke Kinder und sportlich dem Wachsen und Stabilisieren der 1. Mannschaft. Seit genau sechs Jahren engagiert sich der aktive Tennisspieler als Ortsteilbürgermeister von Kraftsdorf, Oberndorf und Harpersdorf im Gemeinderat.

Bei den Heimspielen der 1. Mannschaft in Kraftsdorf ist der Präsi stets mit vor Ort und ist sich auch nicht zu schade, mal den Eintritt zu kassieren oder eine Bockwurst für die Fans warm zu machen.