Praxispartner mehr denn je auf dem Campus Gera

Mit 600 Besuchern, unter unter anderem aus Chemnitz, Ilmenau, Jena, Zeulenroda, Altenburg und Schmölln angereist, erlebte die Duale Hochschule Eisenach-Gera an ihrem Informationstag am Samstag wieder eine sehr gute Resonanz. Junge Leute ließen sich zu Studiengängen, Bewerbungsmodalitäten, Abschlüssen und Berufsperspektiven beraten und lernten durch Vorträge erste Studieninhalte kennen. „Mit 63 Ausstellern auf dem Campus erreichen wir diesmal zudem bei unseren Praxispartnern einen absoluten Spitzenwert. Das sind über 20 Prozent mehr als zu den bisherigen Hochschulinformationstagen“, berichtete der Präsident der Dualen Hochschule, Professor Burkhard Utecht. Dies zeige auch den gestiegenen Bedarf der Unternehmen und Einrichtungen an jungen Leuten. „Insofern freuen wir uns, dass sehr viele das Informationsangebot unserer Hochschule nutzen.“