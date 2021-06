Preisträger des Bieblacher Malwettbewerbs gekürt

Gera. Vier Kindereinrichtungen können sich über Geldpreise freuen.

Die GWB Elstertal als Träger des Stadtteilbüros Bieblach hatte vergangenen Herbst im Rahmen der Woche der Generationen in Bieblach einen Mal- und Zeichenwettbewerb ausgerufen. Er stand unter dem Motto: „Bieblach unser Stadtteil – Jung und Alt gemeinsam in einem Boot”. Zur Teilnahme aufgerufen waren Menschen jeder Generation, die in Bieblach wohnen, lernen oder arbeiten und alle, die sich für den Stadtteil engagieren.

An Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen wurden Boxen mit Kreide, Stiften, Pinseln und Farbe übergeben, verbunden mit dem Aufruf, kreativ tätig zu werden. Im Frühjahr bewertete dann eine Jury die eingereichten Arbeiten.

Der Jury gehörten an: Martina Schramm, Geschäftsführerin der GWB „Elstertal”, Sandra Wanzar, Sozialdezernentin der Stadt Gera, Nina Wunderlich vom SOS Kinderdorf Gera, Franziska Bäuerle, neue Stadtteilmanagerin Bieblach und Helmut Pock, der als Bühnengestalter am Theater Gera tätig war und sich jetzt in vielfältiger Weise auch in Bieblach engagiert.

Tagesausflug, Chillecke und ein neues Hasenhaus

Den ersten Preis gewinnen die „Baumhaus-Kids“ vom Förderzentrum Am Brahmetal für ihre Installation „Jahresbaum”. Der Sonderpreis der Jury geht an Schüler der „Tabaluga Grundschule“. Die Kindergärten „Mosaik“ und „Sausewind“ erhalten Anerkennungen. Der erste Preis ist mit 2000 Euro dotiert. „Die Baumhaus-Kids“ werden das Preisgeld nutzen, um unter anderem einen gemeinsamen Tagesausflug zu unternehmen.

Von dem Sonderpreis der Jury im Wert von 700 Euro wird auf Wunsch der Schüler im Schulgarten der Grundschule „Tabaluga“ eine Chillecke eingerichtet. In den Kitas „Mosaik“ und „Sausewind“ wird das Preisgeld in Höhe von je 400 Euro für die Anschaffung von Tretautos und Rollern verwendet.

Zudem wird für Meister Langohr, den die Kinder der Kita „Sausewind“ betreuen, ein neues Hasenhaus gebaut.