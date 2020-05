Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pressehaus Gera öffnet nach Pfingsten wieder seine Pforten

Alle neun Thüringer Servicecenter der Mediengruppe Thüringen werden ab kommenden Dienstag, dem 2. Juni, wieder ihre Pforten öffnen – darunter auch das Pressehaus in Gera, Johannisstraße 8.

Montags bis freitags wird das Pressehaus wieder zu den regulären Öffnungszeiten jeweils 10 bis 18 Uhr den gewohnten vollumfänglichen Service anbieten können, natürlich unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln.

So sind Besucher dazu angehalten, die Servicecenter nur mit Mundschutz zu betreten. Eine Auswahl an Mund-Nasen-Bedeckungen, auch im Paket mit Handdesinfektionsmittel, wurde aus gegebenen Anlass ins Sortiment des LeserShops aufgenommen.

Neben dem LeserShop können auch Abo- und Anzeigenservice, Reisejournal on Tour und der Ticket-Shop Thüringen wieder im Geraer Pressehaus in Anspruch genommen werden. Im Ticket-Shop gibt es mit dem Neustart ein besonderes Angebot zum 20. Geburtstag von „TraumHits“ in Erfurt am 21. November 2020. Die ersten 2020 Ticketkäufer zahlen nur 20 Euro für die Karte zum Jubiläumskonzert.