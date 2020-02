Profiler in Gera: Unreife und Egozentrik sind ein unguter Cocktail

Seit 26 Jahren ist Suzanne Grieger-Langer Profiler. Auftraggeber sind Unternehmen, die wichtige Positionen besetzen wollen und dabei überfragt sind. Sie schaut sich die Kandidaten an und erstellt Persönlichkeitsprofile. Ihre Erfahrungen hat sie auch in Büchern festgehalten. Am 27. Februar um 20 Uhr stellt Suzanne Grieger-Lange im Kultur- und Kongresszentrum „Cool im Kreuzfeuer - Schlammschlachten, Cybermobbing und Rufmordkampagnen souverän überstehen“ vor.

Was gab den Anstoß, sich mit Profiling zu befassen?

Rückblickend eine Psychopathin, die in meiner Familie lebt. Da habe ich so einiges wahrgenommen, wie sehr diese Menschen manipulieren können. Ursprünglich bin ich pädagogisch und psychologisch ausgebildet. Ich habe in einer Suchtklinik gearbeitet. Der Impuls, den Junkies therapeutisch zu helfen, war gut.

Rote und weiße Gewalt

Aber?

Ich wollte schneller hinter die feindliche Linie springen und früher einschreiten, bevor es zu spät ist. So bin auch für die Wirtschaft rekrutiert worden. Ich kam zum Profiling, ohne dass es groß geplant war.

Viele verbinden Profiler mit der Suche nach Verbrechern.

Profiler, Kommissare und Gerichtsmediziner untersuchen eine alte Krankheit, die Krankheit der Gewalt. Ein Profiler kommt nicht nur, wenn es um die rote Gewalt, also wenn jemand erschlagen oder vergewaltigt wird, sondern auch bei der sogenannten weißen oder sauberen Gewalt.

Die ist?

Für den einzelnen psychische Gewalt. Die wenigsten wissen, dass es diese selbst in der Wirtschaft gibt. Unternehmen sehen sich Rufmordkampagnen oder Wirtschaftsspionage ausgesetzt. Das sind Felder der Profiler, in denen ich arbeite.

Mittlerweile leben die Aggressoren im Nachbarzimmer, sagen Sie in ihren Büchern.

Das war schon immer so. Nur hat das keiner so richtig verstanden.

Erklären Sie das bitte.

Viele glauben, sie kennen keinen, der betrügt. Falsch. Die Leute tun viele Dinge, die sie nie öffentlich machen würden. Das Böse ist immer die Kombination von Unreife, Egozentrik und krimineller Energie. Selbst wenn im Nachbarzimmer keiner mit krimineller Energie lauert, so sind Unreife und Egozentrik schon ein ganz unguter Cocktail. Und wenn der Mensch in seiner Reife überfordert ist, kann es zu Aggressionsausbrüchen oder zu Mobbing kommen.

Wir müssen auf das Böse schauen, um der Realität gerecht zu werden

Aber geht nicht die größte Gefahr von den sozialen Medien aus?

Nein, die ist immer noch der Mensch. Bill Gates sagte: Eine App ist wie ein Verstärker, wie ein Tauchsieder. Gute Systeme macht die App besser, schlechte Systeme macht die App schlechter. Die Technik stellt ja nur Möglichkeiten zur Verfügung. Wenn wir nicht in der Lage sind, damit umzugehen, dann kommt es zu Gewalt. Ich kläre als Profiler nicht nur Fälle auf, auch Menschen. Das gelingt über Sozial Media.

Warum reicht heute gesunder Menschenverstand nicht aus, um Gut und Böse zu unterscheiden? Warum braucht es Profiler?

Weil sich die Koordinaten verschoben haben. Ich werde oft gefragt, warum ich nur auf das Böse schaue. Gucken wir nur auf das Positive, werden wir der Realität nicht gerecht.

Zum Beispiel.

Ein Mann schlägt eine Frau. Sie schweigt. Öffentlich sagt er nur: Ich bezahle den Arzt. Schauen wir auf das Positive, sehen wir, dass er ihr den Arzt bezahlt. Ein toller Kerl also. In dem Moment verschieben wir die Koordinaten zu seinen Gunsten. Diese Verschiebung hat den Effekt, dass wir Opfer isolieren und Täter schützen. Das ist unser Problem in der Gesellschaft. Wir domestizieren Menschen derart, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, intuitiv gesund zu unterscheiden, ist es Gewalt oder nicht. Sie spüren, etwas ist verkehrt, aber sie haben einen Maulkorb bekommen, das zu artikulieren. Weil sie dann Sprüche hören.

Welche denn?

Sei nicht so kritisch. Das hat er nicht so gemeint. All das macht die Leute unfähig, sich zu wehren.

Welcher Menschentyp ist schwer zu durchschauen?

Psychopathen. Bei ihnen sind keine Emotionen im Spiel. Eiskalt beurteilen sie ihr Gegenüber danach, wie es ihnen nützlich sein kann.

Gibt es viele Psychopathen?

Ein Prozent der Weltbevölkerung hat eine psychopathische Störung.

Und wie sind die Normalen zu durchschauen?

Sie widersprechen sich, sind nicht konzentriert auf ihre Lügen. Das Gesicht spiegelt nicht das wider, was der Mund sagt.

Zwischen sauberer Kritik und Mobbing

Mobbing kann alle treffen. Foto: Peter Riecke

Sie sprachen eingangs von Mobbing. Warum wird berechtigte Kritik so oft mit Mobbing gleichgesetzt?

Weil der Kritisierte nicht reif genug ist. Er diskutiert nicht sachlich, wandert unter die Gürtellinie und attackiert persönlich mit: Du bist ein Mobber. Bei diesem Vorwurf schreckt man oft zurück und lässt sich einschüchtern.

Was ist da zu tun?

Sich nicht irre machen zu lassen. Einfach sagen: Das war eine saubere Kritik. Was Mobbing ist, hat das Arbeitsgericht definiert als systematische Attacke, als Handlungsweisen, die mindestens über sechs Monate darauf abzielen, jemanden aus dem System zu vertreiben.

Sie blicken als Profiler in Abgründe. Wie schützen sie sich davor?

Sich in der Freizeit mit lebensbejahenden Menschen zu umgeben und soweit wie möglich auch im Beruf.

Ehrlich, haben Sie Freunde und Bekannte analysiert?

Na klar. Ein Friseur sieht doch auch, ob die Friseur zwei Wochen drüber ist. Deswegen greift er nicht automatisch zur Schere.

Wissen Ihre Freunde, dass sie durchgecheckt wurden?

Die wissen und wollen das. Viele wollten ein Profil und ich habe es gemacht.

Dokumentation kommt ins Kino

Wie begegnen Sie Fremden?

Intuitiv. Man könnte das vergleichen mit einer Person, die Samstag auf einen Wochenmarkt geht, noch keinen Plan fürs Mittagessen hat und sich inspirieren lässt. Manchmal bin ich inspiriert, manchmal desillusioniert.

Zu wem haben Sie Vertrauen? Sie wurden angefeindet.

Ich baue auf mein Team, wir recherchieren sehr gründlich. Angefeindet wurde ich von Lobbyisten rund um Familien-Gutachter. Die Sache ging bis vors Gericht und ich bekam Recht. Im Mai werden wir eine Dokumentation über einen großen deutschen Skandal herausbringen. Dann wird deutlich, dass jene, die uns anfeinden, nur daran interessiert waren, dass unser Recherche nicht an die Öffentlichkeit kommt.

Wo wird die Dokumentation zu sehen sein?

Im Kino.