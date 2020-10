Die Stadt pulsierte am Wochenende. „Schön, dass Gera doch feiert, wenn auch etwas kleiner“, sagte Peter Bauer. „Ausgerechnet beim Höhlerfest-Jubiläum musste Corona dazwischen funken.“ Im nächsten Jahr soll die 30. Auflage nachgeholt werden. „Egal, es ist was los und das zählt.“

Der 45-Jährige und seine Frau haben sich mit Urlaubsbekannten verabredet. Treffpunkt ist der Biergarten vor dem Kultur- und Kongresszentrum. „Da hat man alles im Blick“, scherzte Peter Bauer. Als er sich mit seiner Frau umdrehte, lugte aus seiner Hosentasche der Mund-Nasen-Schutz.

„Achtgeben sollte jeder, so gern wir unter Leuten sind“, sagte Siegrun Köhler aus Gera. „Ich liebe die Veranstaltung. Ich will auf alle Fälle wieder abtauchen“, ulkte die 70-Jährige. „Nicht in den Massen, sondern in die Höhler. Mal sehen, was sich da getan hat.“ Bis 1870 gab es etwa 250 Höhler, in denen Bier gelagert wurde. Um die 30 sind heute noch begehbar.

Zwei Damen aus Berlin änderten wegen dieser Attraktion kurzerhand ihr Besichtigungsprogramm und wollten sich in die Unterwelt begeben. „Das müssen wir gesehen haben, Ulla“, so Freundin Edith Schumann.

Abwechslung gab es für Jung und Alt an verschiedenen Ecken und Plätzen. Matteo Schneider wartete mit Freundin Sophie in der Sparkassen-Musik-Stage auf laute Techno-Klänge. „Ich arbeite in Hof und habe das Wochenende frei“, so der 17-Jährige.

Als Edelfreier putzte sich Lukas Dietrich heraus. Er ist in seiner Freizeit bei der Ritterschaft zu Reichenfels und weilte als Zuschauer auf dem Mittelaltermarkt. Den Schmöllner fasziniert diese Zeit mit Rüstungen und Schwertkampf. Ah- und Oh-Rufe hallten über den Markt, als Gaukler Chariash mit seinen Kunststücken verblüffte, Feuer spie und zauberte.

Mit Spannung warteten die Besucher am Samstag auf das Lüften eines Geheimnisses: Wer bekommt in diesem Jahr die Bierstange? Sie steht in Gera für Thüringer Gastlichkeit. Verliehen wurde sie vom Höhlerverein und der Köstritzer Schwarzbierbrauerei.

Grit Harthaus, Inhaberin des „City Bowling“, erhielt die Bierstange. Die Chefin brachte Restaurantleiter Olaf Steinbach mit, der die etwa 18 Kilogramm schwere Ehrung, trug.

„Ja, ich bin völlig überrascht. Heute können wir nicht mehr feiern, haben offen. Aber Sonntag früh gibt es Freibier für die Mitarbeiter“, versprach Grit Harthaus. Auf den zweiten Platz kam das Köstritzer Bierhaus, gefolgt vom Podium.

Am Sonntagabend ging das Fest zu Ende, das mit 60 Ständen und Bühnen Kulinarisches, Kunstgewerbliches und Musikalisches bot. Jede Menge Abwechslung sorgte bei den Gästen und bei Händlern und Gastronomen für zufriedene Gesichter.

Dass die Geschäfte am Wochenende aufgrund eines Gerichtsbeschluss nicht öffnen durften, tat der Stimmung keinen Abbruch.