Pyramidenfest am 1. Advent in Braunichswalde

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pyramidenfest am 1. Advent in Braunichswalde

Am 1. Advent wird in Braunichswalde an der Feuerwehr ab 15.00 Uhr das Pyramidenfest gefeiert. Eine große Pyramide und ein überdimensionaler Schwibbogen werden erleuchten. In die benachbarte Heimatstube laden bereits ab 13.00 Uhr die Frauen des Heimatvereins Braunichswalde/Vogelgesang ein. Hier gibt es Weihnachtsschmuck und Zithermusik am geheizten alten Kachelofen. Auch wird eine neue Sonderausstellung mit Spielzeug zu sehen. Helga Böttcher, Uta Köhler, Irmgard Hemmann und Ingrid Rehfeldt (v.li.) haben auch einen kleinen Flohmarkt vorbereitet.