Radfahrer fährt in Stromleitung und verletzt sich schwer - Paketbote und Frau bei Unfällen verletzt

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Frau bei Unfall verletzt

Montag gegen 16.45 Uhr fuhren ein 76-jähriger Renault Fahrer und eine 19-jährige Opel Fahrerin die B 92 von Weida in Richtung Gera. Am Abzweig Zossen/Crimla hielt der Pkw Renault an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Opel-Fahrerin auf. Durch den Unfall wurde sie verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschäden.

Mitarbeiter eines Paketdienstes bei Unfall verletzt

Am Montag gegen 11 Uhr fuhr eine 88-jährige Audi Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Greiz rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß dabei gegen einen stehenden Transporter VW. Durch den Anstoß schlug die Hecktür dieses Fahrzeuges zu und traf die Hand eines 30-jährigen Mitarbeiters eines Paketdienstes, der gerade ein Paket ausladen wollte. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt, das Kfz wurde beschädigt.

Einbruch in Garage

Zwischen dem 20. und dem 28. Juni drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage innerhalb des Garagenkomplexes An der Spornburg ein. Nach einem bisherigen Überblick entwendeten sie nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Radfahrer fährt in Stromleitung und verletzt sich schwer

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr mussten am Montag Greizer Polizeibeamte einleiten. Am Montag beschädigte in Berga/ Elster ein 55-Jähriger bei seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit ein Stromkabel, welches die Hauptstromleitung mit einer Scheune im Bereich Unterhammer verband. Dabei zerbrach ein Mast, welcher direkt am Weg stand, so dass die Stromleitung tiefer über dem Weg hing.

Gegen 15.45 Uhr fuhr dann ein 66-jähriger Radfahrer den Weg aus Richtung Gera in Richtung Berga/ Elster kommend. geriet dabei in die herabhängende Leitung und kam zu Fall. Schwer verletzt (aber nicht lebensbedrohlich) brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Stromleitung wurde beseitigt. Die Greizer Polizei ermittelt.