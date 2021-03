Radfahrer in Gera unzufrieden

Die Auswertung des ADFC-Fahrradklimatests 2020 liegt vor: Die Umfrage unter Radfahrern zeigt, dass sie mit den Verhältnissen in Gera noch weniger zufrieden sind als zuvor. Schulnote 4,16 vergaben sie im Durchschnitt bei der subjektiven Bewertung der Fahrradfreundlichkeit, nach 3,92 im Jahr 2018.

Insbesondere in der letzten Zeit sei nicht viel für den Radverkehr getan worden. Weitere Hauptkritikpunkte waren Falschparken auf Radwegen, Winterdienst auf Radwegen, die gefühlte Sicherheit im Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen, Breite der Wege für Radfahrer und Führung an Baustellen sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für das Radfahren.

In Corona-Zeit mehr Menschenin Gera mit dem Rad unterwegs

Die Teilnehmerzahl an der Befragung stieg um 42 Prozent. Das korreliert mit dem zunehmenden Interesse am Radfahren. Dennoch liegt Gera bei der Teilnehmerquote nur auf Platz 1008 von 1024 ausgewerteten Städten. „Auch darin spiegelt sich der geringe Stellenwert des Fahrrads als Verkehrsmittel und nicht nur als Sportgerät in Gera“, so der ADFC-Kreisvorsitzende Friedrich Franke. Mit einem Radverkehrsanteil von etwa fünf Prozent liegt Gera nur bei etwa der Hälfte des Bundesdurchschnitts, in den auch ländliche Räume oder noch bergigere Gegenden mit einfließen. Eine Zusatzbefragung zum Radfahren in der Corona-Zeit zeigte, dass auch in Gera mehr Menschen mit dem Rad gefahren sind.

Wie in anderen Städten in Thüringen wurde aber anders als in anderen Bundesländern von Politik und Verwaltung in keiner Weise darauf reagiert. Die hierfür verteilten Noten decken sich damit, dass in dieser Zeit aus dem Rathaus nichts für den Radverkehr kam, außer nach monatelanger Vakanz eine vorläufige Neubestellung eines Radverkehrsbeauftragten. Notwendig sei auch der Bau von Radwegen da, wo sie gebraucht werden oder Fahrradständer an Schulen, so der ADFC.