An der Haltestelle Grüner Weg in Gera kam es zu einem Unfall von einer Straßenbahn mit einem Radfahrer. (Symbolbild)

Gera. Ein 18-Jähriger Radfahrer hatte am Mittwochmorgen einen Unfall mit einer Straßenbahn in Gera.

Radfahrer stößt in Gera mit Straßenbahn zusammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer stößt in Gera mit Straßenbahn zusammen

Ein 18-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Mittwochmorgen in Gera verletzt. Laut Polizei sei es gegen 7.20 Uhr an der Haltestelle Grüner Weg zu dem Unfall gekommen. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall mit der herannahenden Straßenbahn und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.