Rätsel gelöst: Geraer Märchenmarkt bei Überraschungsmärchen rappelvoll

Gera. Wie zur Eröffnung des Geraer Weihnachtsmarktes ist die Märchen-Lasershow auch am Sonnabend Publikumsmagnet. Dieses Märchen wurde gezeigt.

Die Märchen-Lasershow am Rathausturm hat sich zur schönen Tradition zur Eröffnung des Geraer Märchenmarktes entwickelt und ist ein Grund für den stets rappelvollen Marktplatz. In diesem Jahr wurde deshalb an zwei weiteren Abenden die Lasershow gezeigt. Am Sonnabend vorm 4. Advent gab es nun ein Überraschungsmärchen, über das zuvor im Internet abgestimmt werden durfte. Und wieder säumten zahlreiche Besucher den Geraer Marktplatz.

Um kurz nach 17 Uhr war das Geheimnis gelöst. 2802 Stimmen wurden im Internet abgegeben und mit großem Abstand vor Hänsel und Gretel und Schneewittchen landete Frau Holle auf dem ersten Platz. Der Märchenmarkt läuft noch bis zum 23. Dezember. Die Märchenwahl, so hieß es am Sonnabend, wolle man wahrscheinlich in kommenden Jahren wiederholen