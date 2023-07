Rätselhafte Funde bei Gera: Historische Ölmühle ausgegraben

Archäologische Voruntersuchungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie vor dem Bau der Starkstromtrasse SuedOstLink in Geißen vor den Toren von Gera: Grabungshelferin Miriam Kastner und Archäologe Roland Romero legen den Pflasterboden eines kleineren Nebengebäudes frei.

Geißen. Archäologische Grabungen auf der künftigen Starkstromtrasse SuedOstLink werden ausgeweitet.

Die Reste einer Mini-Spielzeugfigur aus glasiertem Ton – Pferd oder Kentaur? Eine Minivase aus Ton, deren Zweck bisher unklar ist. Die Grundmauern eines Hauses, das bisher unerklärbar auf nassem Grund gebaut war und dessen Boden mit Steinen und Lehm abgedeckt wurden. Und nun der Mahlstein einer Ölmühle. – Die Funde auf dem archäologischen Grabungsfeld in Geißen, kurz vor den Toren der Stadt Gera mehren sich. Und sie geben den Archäologen immer neue Rätsel auf.

Mehrere Grabungen in Ostthüringen

Seit August 2021 nimmt das Thüringer Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie für die geplante Starkstromtrasse SuedOstLink archäologische Voruntersuchungen vor. Vor dem eigentlichen Baubeginn wird nahezu die Hälfte der Flächen auf einer Strecke von über 30 Kilometern von Archäologen bereits untersucht. Dazu gehört auch ein Areal auf einem Feld am Rand von Geißen im Landkreis Greiz, wo die Archäologen des Landesamtes seit Oktober vorigen Jahres Meter um Meter Erdreich abtragen, um die Vorgeschichte zu erkunden.

Foto des inzwischen wieder zugeschütteten Mauerwerks des größten mittelalterlichen Gebäudes, das die Archäologen bisher bei Geißen gefunden haben.. Foto: Peter Michaelis

Mittelalterliche Siedlung freigelegt

Unmittelbar südlich des Saarbaches sind inzwischen Reste einer mittelalterlichen Siedlung freigelegt worden, die mindestens bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Über den Winter waren zunächst die Überreste des unterkellerten Steinhauses mit „nassen Füßen“, dazu mehrere gemauerte Drainagekanäle, Pfostengruben und steinerne Packlager zur Befestigung des Untergrundes und ein Ofen ausgegraben worden.

„Das Haus ist etwas Besonderes, das war im Winter noch unklar“, sagt Tim Schüler vom Landesamt, der als Wissenschaftlicher Leiter die Grabungen begleitet. Mit den weiteren Funden ist das Grabungsfeld erweitert worden etwa auf die Breite, die die künftige Trasse der Gleichstromautobahn von Wolmirstedt über Thüringen bis zum bayerischen Isar ausmachen wird.

Mit GPS-Vermessung und Drohnenaufnahmen

Auch die Pfostengruben hatten den Archäologen vor einem halben Jahr noch Rätsel aufgegeben. „Sie haben sich jetzt als Gebäudepfosten, angeordnet im Viereck, entpuppt“, erklärt Jörg Wicke als örtlicher Grabungsleiter. Die Grundmauern von zwei weiteren Gebäuden sind inzwischen gefunden worden und werden von den Mitarbeitern im Grabungsteam sorgsam freigelegt, vermessen und dokumentiert.

„Für die dreidimensionale Dokumentation kommen moderne GPS-Vermessung und Drohnenaufnahmen zum Einsatz“, erläutert Andreas Hummel. Er koordiniert im Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sämtliche Grabungen auf der künftigen SuedOstLink-Trasse in Ostthüringen – also im Saale-Holzland-Kreis und vorbei an Gera im Landkreis Greiz.

Grabungshelfer sind rar

„Aktuell ein großes Arbeitsgebiet, für das wir dringend weitere Grabungshelfer brauchen.“, so Hummel. Sie würden gebraucht, um die aufwendige Arbeit der Archäologen in mehreren Ausgrabungsstätten gleichzeitig zu unterstützen. Denn die archäologischen Voruntersuchungen müssen abgeschlossen sein, ehe der Bau der Stromtrasse in ein, zwei Jahren beginnt.

Zu den Funden gehört ein Mahlstein, der jetzt analysiert wird. Foto: Peter Michaelis

Zu den bisherigen archäologischen Befunde gehören vor allem Keramikscherben von Töpfen, Kannen und Schüsseln. „Mehr als 5000 Scherben haben wir inzwischen gezählt“, sagen die Archäologen. Mit Hilfe der Keramik lassen sich die Grabungsfunde einordnen in die Zeit des Hochmittelalters. Aber auch zuvor waren bereits Menschen in der Region unterwegs oder siedelten gar, darauf verweist ein Steinbeil, das aus der Jungsteinzeit stammt.

Mühlstein wird in Berliner Labor untersucht

Ein Mahlstein einer Ölmühle gibt den Archäologen weiterhin Rätsel auf. In einem Berliner Labor, das auf die Analyse alter, mit organischen Materialien geschaffenen Kunstwerke spezialisiert ist, werde der Fund derzeit untersucht. „Wir hoffen, dass sich in den Gesteinsporen noch Reste dessen finden, was damals vermahlen wurde“, sagt Schüler. Üblich war zu jener Zeit das Gewinnen von Ölen beispielsweise aus Leinsamen oder Mohn. Und vielleicht handele es sich bei dem gesamten Siedlungsfund um eine mittelalterliche Ölmühle. Dem Geheimnis wollen die Archäologen bis zur Aufklärung auf den Grund gehen.