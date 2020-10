Großbrand: Räume des Ronneburger Sportvereins völlig zerstört

Brand im ASV in Ronneburgs heute Morgen. Dabei wurde das gesamte Studio von den Flammen zerstört.

Gera. Ein Großbrand im Sportclub in Ronneburg zerstörte am Sonnabend alle Trainingsräume. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Am Samstagmorgen um 5.45 Uhr wurde Alarm ausgelöst: Großbrand in Ronneburg im zweiten Obergeschoss in der Bahnhofsstraße 2. Dort befinden sich die Trainingsräume des Athletic-Sport-Clubs (ASC) der Stadt.