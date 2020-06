Randalierer in der Wiesestraße - Feuerwehreinsatz wegen weithin sichtbarer Rauchsäule

Rauch von illegaler Müllverbrennung weithin zu sehen

Mehrere Bürger meldeten am Samstag gegen 18 Uhr ein gut sichtbares Feuer in der Milchstraße in Gera, nahe der Ortsteile Roschütz und Röpsen. Nach der Überprüfung durch Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass ein 52-jähriger auf seinem Privatgrundstück Holzsperrmüll verbrannte, der aus dem Abriss einer ehemaligen Milchviehanlage angefallen war. Die Feuerstelle hatte eine Größe von ca. 15 Quadratmeter und der Rauch war weithin zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Gegen den 52-jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz gefertigt.

Einbruch in Auto

In der Nacht zum 29. Mai war ein Skoda Fabia, der in der Mittelstraße in Gera geparkt war, Ziel eines Einbruchs. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zum Fahrzeug, schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendete eine sichtbar im Fußraum platzierte Handtasche. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Baustellenzäune auf Straßenbahn-Schienen gestoßen - Einfahrschranke beschädigt

Sonntagmorgen lief eine Gruppe gegen 1.45 Uhr in der Geraer Wiesestraße in Richtung Innenstadt. Aus laut Polizei nicht nachvollziehbaren Gründen fühlten sich mehrere Gruppenmitglieder dazu berufen, die Baustellenzäune im Bereich der Arminiusstraße auf die Straßenbahngleise zu stoßen. Dabei wurden die Zäune teilweise beschädigt sowie die Einfahrschranken der Straßenbahn.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gab es keine Gefährdung des Straßenverkehrs aus. Die Täter wurden von der Geraer Polizei gestellt und identifiziert. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nun werden noch Zeugen des Geschehens (und auch mögliche Geschädigte) gesucht, die den Vorfall beobachtet haben bzw. sogar als Autofahrer durch die umgeworfenen Zäune behindert wurden. Hinweise werden von der Geraer Polizei unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegen genommen.

