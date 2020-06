Gera. In der Nacht zu Dienstag ereignete sich dieser Vorfall.

Randalierer in Gera unterwegs

Weil mehrere Zeugen in der Nacht zum Dienstag gegen 1.40 Uhr bemerkten, wie mehrere jugendliche Personen die Kiefernstraße in Gera entlang liefen und dort randalierten, informierten sie die Polizei. Trotz sofortigem Einsatz konnte die Gruppe nicht mehr angetroffen werden.

Es stellte sich heraus, dass diese in ihrem nächtlichen Streifzug gegen Verkehrszeichen, Mülltonnen und gegen insgesamt fünf dort abgestellte Fahrzeuge traten. An den betroffenen Pkw wurden jeweils der linke Außenspiegel abgetreten.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und sucht nunmehr nach Zeugen, die Angaben zur Jugendgruppe (5-6Personen) geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Kellereinbrüche in Bad Köstritz

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 9. bis zum 15. Juni ihr Unwesen in der Mittelstraße in Bad Köstritz, indem sie sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus, insbesondere dem Keller, verschafften.

Dort brachen der oder die Täter insgesamt drei Kellerboxen auf, verursachten so Sachschaden und stahlen schließlich diverses Werkzeug. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

