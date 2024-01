Raub einer Geldbörse - Zwei Verletzte bei Unfall

Gera. Ein 51-Jähriger ist in Gera überfallen worden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei am Freitag.

Ein 30-Jähriger hat Donnerstagabend zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr in der Lusaner Straße in Gera zwischen Tierklinik und Altenheim einen 51-Jährigen überfallen und ihm die Geldbörse geraubt. Wie die Polizei mitteilt, kannten sich die beiden.

Der 51-Jährige wurde durch Schläge leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung wurde allerdings abgelehnt. Nach Auskunft des Geschädigten befand sich der Angreifer in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes, der zu keiner Zeit eingriff.

Als sich ein ebenfalls unbekannter Zeuge in das Geschehen einmischte, entfernte sich der Täter. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen (Tel. 0365 / 8234-1465). Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Insbesondere wird der Passant gesucht, der geholfen hat. (Bezugsnummer 0003656/2024).

Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Wiesestraße / Haecklstraße in Gera sind ein 60-jähriger Renault-Fahrer und eine 63-jährige Mazda-Fahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam die 63-Jährige ins Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand derart Sachschaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf.

Versuchter Einbruch in Imbiss

Unbekannte haben versucht, in ein Imbissgeschäft Hinter dem Südbahnhof einzubrechen. Nach Polizeiangaben versuchten die Täter den Imbissstand gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, es entstand aber Sachschaden. Die Geraer Polizei nimmt Zeugenhinweise zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0002858/2024) unter der Tel. 0365 / 829 -0 entgegen.

Auto aufgebrochen

Unbekannte haben zwei Bluetooth Boxen aus einem abgestellten Auto in der Wiesestraße in Gera gestohlen. Die Diebe brachen im Zeitraum vom 3. bis 4. Januar in den Opel ein. Die Geraer Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0003422/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.