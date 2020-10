Rechte Ökos siedeln auf dem Land

Andrea Röpke ist Mitautorin des im Oktober 2019 erschienenen Buches „Völkische Landnahme“, das sie gemeinsam mit Andreas Speit schrieb. Am 13. Oktober 2020 stellt sie das Buch in Gera, Talstraße 30, vor

„Völkische Landnahme“ – alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos. Zu diesem im Oktober 2019 erschienenen Buch von Andrea Röpke und Andreas Speit findet am 13. Oktober, 19 Uhr, im Gemeindesaal in der Talstraße 30 Gera eine Vorstellung mit Diskussion statt. Darüber informiert Joachim Bauer von der Geraer Gruppe „Die Kontinuierlichen“.

Erstmals wird dabei auch von Andrea Röpke eine zum Buch erschienene Begleitbroschüre vorgestellt. Die Moderation hat Alina Plohmann von Mobit/Thüringen.

Seit Jahren siedeln sich junge Rechtsextreme bewusst in ländlichen Regionen an, um dort generationsübergreifend „nationale Graswurzelarbeit“ zu betreiben. Dieser unauffällige Aktionismus ist gegen die moderne liberale Gesellschaft der Großstädte gerichtet, es herrschen alte Geschlechterbilder und autoritäre Erziehungsmuster vor. Die Aussteiger von rechts betreiben eigene ökologische Wirtschaftsnetzwerke, die bundesweit agieren. Sie bringen sich in örtlichen Vereinen ein und gehen in die lokale Politik, um Umweltschutz mit „Volksschutz“ zu verbinden und eine angebliche „Überfremdung“ zu verhindern.

Die beiden Rechtsextremismus-Experten Andrea Röpke und Andreas Speit würden seit Jahren diese kaum beachtete Entwicklung verfolgen. Sie zeigen die historischen Wurzeln und aktuellen Vernetzungen auf, die bis in die Parlamente reichen. Die Buchvorstellung wird von der Geraer Gruppe „Die Kontinuierlichen“ sowie der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Gera veranstaltet und von der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt.