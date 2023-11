Die Gruppen besuchten die Disko in der Heinrichsstraße in Gera. (Symbolbild)

Rechte Parolen gerufen: Gruppen geraten in Gera nach Disko aneinander

Gera. Bei einem Streit nach einem Diskobesuch in Gera sind zwei Personengruppen in Streit geraten. Eine sei aggressiv und mit rechten Parolen auf die andere losgegangen.

Zu einem Streit zwischen zwei Gruppen kam es am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Geraer Heinrichsstraße. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, seien dabei eine der Gruppen aggressiv auf die andere zu gegangen und habe rechtsgerichtete Ausrufe getätigt.

Nachdem die Polizei informiert wurde, hätten die Täter die Flucht ergriffen. Sie konnte kurze Zeit später gestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

