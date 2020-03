Regionales vom Gera wird gern gelesen

Die Leipziger Buchmesse vom 12. bis 15. März ist eine von vielen Veranstaltungen, die abgesagt wurde, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden.

Viele Leute besuchen deswegen keine Konzerte oder Sportwettkämpfe mehr. Sie bleiben zu Hause. Werden jetzt mehr Bücher gekauft, weil Erwachsene und Kinder nun mehr Zeit zu Hause verbringen?

So eine Tendenz haben wir noch nicht festgestellt. Es ist natürlich schade, dass die Buchmesse nicht stattfindet, aber verständlich. Seit 13 Jahren fahren wir mit unseren Kunden immer am Samstag mit einem Reisebus nach Leipzig. Nun fällt dieser Ausflug das erste Mal aus. 65 Interessenten hatten sich angemeldet.

Welche Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt sind für Sie bemerkenswert?

Jedes Jahr bringen die Verlage jede Menge Publikationen auf den Markt. Da fällt es nicht leicht, Veröffentlichungen herauszugreifen. In der Sparte Sachbuch ist „Kielings kleine Waldschule. Vom Leben in der Natur“ empfehlenswert. Der Dokumentarfilmer Andreas Kieling vermittelt unter anderem, wann Großstadtbäume Hilfe brauchen oder was man über Biotope wissen sollte. Im Bereich Belletristik ist Lutz Seiler, gebürtiger Geraer, mit seinem Roman „Stern 111“ aktuell. Er zeichnet ein Panorama der ersten Nachwendejahre. Werden Bücher in Talkshows vorgestellt, steigt bei uns sofort die Nachfrage. Gern werden bei uns von Touristen Bildbände über Gera erworben. Auch informieren sich Kunden über regionale Neuerscheinungen.

Ihr jüngstes Buch, das Sie zuletzt gelesen haben, war?

Den Krimi „Tannenstein“ von Linus Geschke. Ein Wanderer kommt nach Tannenstein in einen Ort nahe der tschechischen Grenze und lebt dort unauffällig ein Jahr. Plötzlich geht er in eine Gaststätte und erschießt elf Personen. Der Autor taucht in dunkles Milieu ein. Der Spannungsbogen der Geschichte hält bis zum Schluss.