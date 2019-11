Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regionalverkehr prüft Leserhinweise zum Fahrplan

Der neue Fahrplan, der ab Sonntag, dem 1. Dezember, für die Linien der Regionalverkehr Gera/Land GmbH (RVG) in Kraft tritt, hat Nachfragen ausgelöst. Zu insgesamt sieben Themen wandten sich Leser an unsere Redaktion. Auf alle Fragen geht der Geschäftsführer Stefan Meißner ein, der auch zusagt Vorschläge aufzugreifen.

Hartmannsdorf

Nicht nur Johanna Rücker aus Hartmannsdorf hatte sich gemeldet, weil der Schulbus zum Osterlandgymnasium früher fährt und eine Anbindung nach Köstritz vorgeschlagen. Auch Hermann Gerber kritisierte die Fahrzeit von „nahezu drei Stunden“ für Hin- und Rückweg. Den Vorschlag eine Anbindung nach Köstritz zu schaffen, habe auch eine Mutter im Telefonat mit dem RVG-Chef geäußert. „Diese Variante werden wir auch prüfen, wobei hier auch die Unterrichtszeiten der Grund- und Regelschule in Bad Köstritz mit zu betrachten sind“, erklärte Meißner.

Ilse Guggenbichler aus Linda hatte sich wegen einer verschlechterten Anbindung von Wünschendorf mit der Linie 219 gemeldet. Am meisten erstaune sie, „dass es nicht mehr möglich ist, vormittags nach Wünschendorf zu kommen und auch nicht von Wünschendorf nach Gera“. Die Busse der Linie 219 sind vorwiegend auf die Erreichbarkeit von Gera ausgerichtet, erklärt Meißner, so dass der Vormittagsbus von Wünschendorf nach Gera nach der Bedienung der Ortsteile Endschütz, Mosen, Letzendorf, Linda, Pohlen, Rußdorf und Hilbersdorf direkt nach Gera und nicht noch einmal nach Wünschendorf fährt. Das betreffe auch den Bus in der Gegenrichtung mittags, wobei mittags dennoch eine Fahrtmöglichkeit um 13.55 Uhr ab Wünschendorf besteht, bei der auch alle genannten Ortsteile angebunden werden. „Im Zuge der Einarbeitung von Änderungen beziehungsweise Fahrgasthinweisen werden wir aber prüfen, ob zwei zusätzliche Anbindungen von Wünschendorf noch mit realisiert werden können“, so der RVG-Chef.

Rothenbach

Dass ihre Kinder nun nachmittags in Münchenbernsdorf eine Stunde länger warten müssen, um dann erst 15.25 Uhr nach Rothenbach zu kommen, hatte Anke Matthes kritisiert. Direkte Rückfahrtmöglichkeiten aus Münchenbernsdorf bestehen derzeit nur nach der 6. und 8. Stunde, schreibt Stefan Meißner. „Hier prüfen wir aber, dass wir noch eine Stichfahrt nach Rothenbach nach der 7. Stunde einrichten können“, heißt es.

Burkersdorf

Dana Schweiger fragt sich, warum in Burkersdorf der Bus Richtung Dörffelgymnasium Weida nicht mehr in den Ort fährt, der eine schöne Bushaltestelle hat. Vielmehr müssten die Kinder jetzt über die vielbefahrene B 175 zur Haltestelle laufen. Dazu erklärt der Regionalverkehr: Für Schüler aus Burkersdorf in Richtung Weida, Gymnasium bestehen zwei Fahrtmöglichkeiten – einmal um 657 Uhr direkt ab Burkersdorf, Ort (Linie 220) nach Weida (Ankunft Weida, Gymnasium 7.18 Uhr); alternativ könne der Bus der Linie 225 um 7.24 Uhr genutzt werden, der aber als schnelle Direktfahrt von Münchenbernsdorf kommt und deshalb die Stichfahrt über die Haltestelle Burkersdorf, Ort nicht mehr realisieren kann, da diese Fahrt mit Ankunft um 7.35 Uhr in Weida, Gymnasium relativ knapp sei. „Wir prüfen aber, ob gegebenenfalls noch eine Fahrt auf der Linie 227 die Haltestelle Burkersdorf, Ort mit anfahren kann. Abfahrt wäre dann circa 7.19 Uhr“, so der RVG-Geschäftsführer.

Negis

Carola Hahn spricht von einer „absoluten Verschlechterung“, weil Negis nur noch drei Mal am Tag angefahren werde. Für die Ortschaft des Ortsteils Gera-Röpsen sei die Angebotsverringerung zutreffend, erklärt der RVG-Geschäftsführer. Bei der äußerst geringen Nachfrage an dieser Haltestelle außerhalb des Schülerverkehrs sei dies das Ergebnis wirtschaftlicher Überlegungen. Das Angebot zu reduzieren, habe man im Zuge der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Greiz und der Stadt Gera so abgestimmt.

Bockaer Höhe

Die „Bockaer Höhe“ wird nicht, wie diese Woche veröffentlicht, mit der neuen Linie 201 angebunden. Darauf hatte Mike Roßmann hingewiesen. Die bessere Anbindung hier erfolge mit der Linie 233 (Gera - Großbocka - Münchenbernsdorf). „Dafür wird auch eine neue Haltestelle an dem Gewerbegebiet eingerichtet“, informiert Geschäftsführer Meißner.

Forstwolfersdorf

Es sei traurig, immer wieder erleben zu müssen, wie für alles mögliche Millionen ausgegeben werden, unsere Schulkinder aber die Zeit im nächstgelegenen Discounter abbummeln, da dem Landkreis Greiz die Fahrt aufs Land zu teuer ist, hatte sich Rene Thaut aus Forstwolfersdorf wegen Änderungen auf der Linie 227 empört. Dass der Bus nach der 6. Stunde ab Weida, Gymnasium auf der Linie 227 in Uhlersdorf enden würde und folglich die Kinder aus Birkigt, Forstwolfersdorf und Rohna nicht mehr nach Hause kämen, dem sie nicht so, heißt es vom RVG. Die um 13.33 Uhr ab Weida, Gymnasium nach der 6. Stunde bedient Uhlersdorf und fährt danach die Haltestellen Birkigt (14.20 Uhr), Forstwolfersdorf (14.22 Uhr) und Rohna (14.25 Uhr) an.