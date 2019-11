In Dürrenebersdorf brachen Diebe in neun Gartenlauben ein und machten reiche Beute.

Reihenweise Gartenlauben aufgebrochen

Die unbekannten Langfinger trieben zwischen Samstag und Montag ihr Unwesen in einer Gartenanlage in Dürrenebersdorf. Dort brachen die Täter nach Angaben der Polizei in neun Gartenlauben gewaltsam ein und entkamen.

Die Diebe nahmen unter anderem eine Spielekonsole, einen Staubsauger, Werkzeuge und Gartengeräte mit. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen beobachtet? Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0365 / 829-0 an die Polizei Gera zu wenden.